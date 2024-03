Vendas de iPhone na China caem 24% com aumento da popularidade da Huawei

Por Yelin Mo e Brenda Goh

PEQUIM (Reuters) - As vendas do iPhone na China caíram 24% nas primeiras seis semanas de 2024 sobre o mesmo período do ano passado, de acordo com a empresa de pesquisa Counterpoint, com a Apple enfrentando aumento da concorrência de rivais chineses como a Huawei.

Principal concorrente da gigante de tecnologia dos EUA na China, a Huawei viu as vendas de seus smartphones saltarem 64% no período, de acordo com o levantamento.