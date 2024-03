Stablecoin Tether ultrapassa US$100 bi em tokens em circulação

Com pouco mais de 100 bilhões de dólares em circulação, o Tether é a terceira maior criptomoeda, com cerca de 27 bilhões de dólares em tokens emitidos no último ano, de acordo com o rastreador de mercado CoinGecko. Cerca de 122,5 bilhões de dólares do token mudaram de mãos nas últimas 24 horas, mostram os dados da CoinGecko.

O marco do Tether, que foi publicado em seu site na noite de segunda-feira, ocorre em um momento em que o bitcoin está a apens 5% de um recorde. O preço do bitcoin subiu 57% até agora em 2024 e, a 66.600 dólares, a criptomoeda não está longe de atingir o recorde de 70.000 dólares.

O Tether, que é amplamente utilizado como forma de comprar criptomoedas em bolsas, diz que mantém sua paridade com o dólar mantendo reservas baseadas em dólares que correspondem ao volume de criptomoedas que criou.

"Os investidores estavam dispostos a pagar um prêmio pelo tether para que suas ordens fossem atendidas", disse Justin D'Anethan, chefe de desenvolvimento de negócios da região Ásia-Pacífico da Keyrock, criadora do mercado de ativos digitais.

"Ironicamente, o tether sempre...resistiu a divulgar suas reservas e balanço patrimonial por anos", disse D'Anethan.

"No entanto, eles estão presentes e resistiram ao teste de muitos eventos de volatilidade, de 2017 até agora", acrescentou D'Anethan, observando que a maioria dos pares de criptomoedas é denominada na stablecoin da Tether, o que explica a demanda por ela quando os investidores estão otimistas em relação às criptomoedas.