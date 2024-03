Facebook e Instagram estão fora do ar para centenas de milhares de usuários em todo o mundo

(Reuters) - O Facebook e o Instagram, que pertencem à Meta Platforms, estão fora do ar para centenas de milhares de usuários em todo o mundo nesta terça-feira, de acordo com o site de rastreamento de interrupções Downdetector.com.

As interrupções começaram por volta das 12h (horário de Brasília), com mais de 300.000 relatos de interrupções no Facebook e cerca de 40.000 relatos no Instagram, de acordo com o site.

“Estamos cientes de que as pessoas estão tendo problemas para acessar nossos serviços. Estamos trabalhando nisso agora”, disse o porta-voz da Meta, Andy Stone, em um post na mídia social X.