Anthropic lança versão de IA mais poderosa diante de corrida tecnológica

"Este é o Rolls-Royce dos modelos, pelo menos neste momento", disse o CEO da startup, Dario Amodei, em entrevista.

A notícia, que segue uma bateria de anúncios concorrentes e o lançamento do Claude 2 da Anthropic em julho, mostra como as empresas estão competindo para liderar rankings de desempenho de IA, ao mesmo tempo em que os clientes corporativos ainda estão lidando com como usar essa tecnologia.

A presidente da Anthropic, Daniela Amodei, disse que os clientes optariam pelo Claude 3 Opus apesar do preço mais alto "se tivessem necessidade de tarefas cognitivamente mais complexas", como lidar com uma análise financeira complicada com precisão.

A Anthropic disse que cobrará 15 dólares pelo Claude 3 Opus para processar cada 1 milhão de dados conhecidos como tokens, e pelo menos cinco vezes menos por seus modelos menores para lidar com o mesmo. Em comparação, a OpenAI cobra 10 dólares para cada milhão de tokens inseridos em seu modelo GPT-4 Turbo.

A Anthropic disse que seus modelos Claude 3 estarão disponíveis nas plataformas de nuvem da Amazon e do Google, e também venderá acesso direto a esses modelos em 159 países.