Novo negócio de IA jurídica promete mostrar como os juízes pensam

A empresa informou na quinta-feira que arrecadou 2,1 milhões de dólares em uma rodada de financiamento pré-lançamento, coliderada pelas empresas de capital de risco Maple e Haystack. Os escritórios de advocacia Cooley, Fenwick & West e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati estão entre os investidores, que também incluem sócios da Kirkland e outros indivíduos e fundos, informou a empresa.

A Bench IQ disse no anúncio de lançamento de quinta-feira que usa tecnologia de IA baseada em modelos de linguagem ampla para oferecer "percepções abrangentes sobre os padrões de tomada de decisão dos juízes, cobrindo 100% de suas decisões" - não apenas suas opiniões escritas.

Ovbiagele, presidente-executivo da empresa, afirmou que detalhes adicionais sobre a tecnologia e o escopo do conjunto de dados da empresa eram confidenciais, citando patentes pendentes.

A Bench IQ conta com 12 grandes escritórios de advocacia como clientes "piloto", disse Ovbiagele. Segundo ele, a empresa oferecerá preços "sob demanda", por hora, e planos de assinatura anual, dependendo do tamanho do escritório e de suas taxas de faturamento. Ele se recusou a compartilhar uma faixa de custo ou identificar os clientes.

Ovbiagele disse que a empresa emprega ele, Gettleman e Isakov por enquanto, mas planeja contratar rapidamente.

O trio vai competir em um campo crescente de empresas baseadas em inteligência artificial que atendem advogados. Algumas atraíram investidores de alto nível, como a Harvey, que conta com o apoio da Sequoia Capital e do OpenAI Startup Fund, e a EvenUp, que levantou fundos da Bessemer Venture Partners e da Bain Capital Ventures.