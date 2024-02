Bitcoin deve encerrar fevereiro com maior alta mensal desde 2020

Os operadores também estão investindo no bitcoin antes do evento de "halving" previsto para abril, um processo que ocorre a cada quatro anos no qual a taxa de liberação de bitcoins para os mineradores é cortada pela metade. O fornecimento de bitcoin é limitado a 21 milhões moedas, das quais 19 milhões já foram mineradas.

Além disso, a perspectiva do Federal Reserve realizar uma série de cortes nas taxas de juros este ano reduziu os rendimentos disponíveis dos títulos e aumentou o apetite dos investidores por ativos mais arriscados, incluindo ações de tecnologia de rápido crescimento.