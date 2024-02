O Llama 2 da Meta, que equipa os chatbots de suas plataformas de mídia social, recusa-se a responder a perguntas que considera polêmicas, como, por exemplo, como pregar uma peça em um amigo, vencer uma guerra ou desligar o motor de um carro, que em inglês usa o verbo "kill", de acordo com testes realizados pela publicação.

O Llama 3, no entanto, seria capaz de entender perguntas como "how to kill a vehicle's engine" (como desligar o motor de um carro), de acordo com a reportagem, que citou várias fontes.

A Meta também planeja nomear um responsável internamente nas próximas semanas para supervisionar o treinamento de tom e segurança do modelo, de acordo com o site.

(Por Priyanka G e Yuvraj Malik)