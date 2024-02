Zuckerberg se reúne com premiê japonês em Tóquio para discutir IA

TÓQUIO (Reuters) - O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, discutiu questões de inteligência artificial com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, nesta terça-feira, durante a viagem do fundador do Facebook pela Ásia.

"Tivemos uma conversa boa e produtiva sobre IA e o futuro da tecnologia", disse Zuckerberg em breves comentários a jornalistas na residência do primeiro-ministro japonês em Tóquio.

A reunião ocorreu após relatos de que Zuckerberg visitaria a Coreia do Sul no final deste mês para discutir IA com o presidente da Samsung Electronics, Jay Y. Lee, e possivelmente se encontraria com o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol.