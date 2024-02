UE vai investigar acordo da Microsoft com francesa Mistral AI

"Fizemos um investimento de 15 milhões de euros na Mistral AI, que será convertido em capital na próxima rodada de financiamento da empresa", disse um porta-voz da Microsoft à Reuters.

O negócio tem levantado suspeitas no bloco europeu. Ao longo das discussões sobre a ampla Lei de IA da UE, a Mistral fez lobby por regras mais flexíveis para alguns modelos, com alertas de que normas rígidas corriam o risco de minar a capacidade das empresas europeias de competirem com as grandes corporações de tecnologia.

A Comissão Europeia disse à Reuters que analisará o acordo entre a Microsoft e a Mistral como parte de seu exame contínuo das parcerias de IA das grandes empresas de tecnologia. O braço executivo da UE alertou anteriormente que o apoio da Microsoft à OpenAI pode estar sujeito às regras de fusão da UE.

"O que está surgindo mostra ainda mais que foi bom não enfraquecer nossa ambição quanto à segurança dos modelos de GPAI (IA de uso geral) com riscos sistêmicos, após o lobby legítimo, mas forte, de empresas como a Mistral", disse Brando Benefei, membro do Parlamento Europeu que supervisionou a elaboração da Lei de IA. "Essa história precisará ser mais bem investigada."

Representantes de Microsoft e Mistral AI não comentaram o assunto.