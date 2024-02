Sony demitirá 900 funcionários da PlayStation e fechará estúdio em Londres

O movimento alinha a Sony a empresas como a Microsoft e a Riot Games, de propriedade da Tencent, que também têm demitido milhares de funcionários nos últimos meses devido à lenta recuperação do mercado de jogos.

O mercado global de videogames cresceu apenas 0,6% no ano passado, para 184 bilhões de dólares, de acordo com o rastreador do setor Newzoo, embora isso tenha sido melhor do que um declínio de mais de 5% em 2022.

As demissões em massa também afetarão outros estúdios da Sony, incluindo a norte-americana Insomniac Games, que trabalhou em jogos como "Marvel's Spider-Man 2" e Naughty Dog, o estúdio por trás de "The Last of Us".

A Sony havia dito mais cedo este mês que espera um declínio gradual nas vendas unitárias do PlayStation 5 a partir do próximo ano fiscal e que não planeja lançar nenhum título de franquia grande no próximo ano fiscal.

