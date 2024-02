Crescimento de assinantes de streaming nos EUA cai pela metade em 2023

(Reuters) - O aumento no número de assinantes de serviços de streaming nos Estados Unidos caiu pela metade no ano passado, para 10,1%, segundo dados da empresa de pesquisa Antenna, em outro sinal de que o boom no setor pode ter acabado.

O crescimento do streaming com assinatura premium diminuiu de 21,6% em 2022, mas a expansão geral mais do que dobrou em quatro anos, sinalizando uma tendência constante de renovação de assinaturas.

A gigante do setor Netflix, a Peacock e a Paramount+ foram os serviços que mais cresceram no ano passado, com um total de 242,9 milhões de assinaturas no final de 2023.