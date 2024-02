Google intensifica críticas à Microsoft e alerta sobre monopólio da rival na nuvem

A colaboração da Microsoft com a OpenAI, criadora do ChatGPT, também aumentou as preocupações.

“Estamos preocupados com o fato de a Microsoft querer flexibilizar suas práticas de uma década, onde antes eles tinham muito monopólio do software local e agora estão tentando empurrar isso para a nuvem”, disse o vice-presidente do Google Cloud, Amit Zavery, em uma entrevista.

“Então, eles estão criando todo esse jardim murado, que é totalmente controlado e de propriedade da Microsoft, e os clientes que quiserem fazer qualquer uma dessas coisas terão que recorrer apenas à Microsoft”, afirmou.

“Se a nuvem da Microsoft não permanecer aberta, teremos problemas e problemas de longo prazo, mesmo em tecnologias de próxima geração, como IA, porque a Microsoft está forçando os clientes a migrar para o Azure de várias maneiras”, disse Zavery, referindo-se à plataforma de computação em nuvem da Microsoft.

Ele instou os órgãos de defesas da concorrência a agirem.

“Acho que os reguladores precisam fornecer algum tipo de orientação, bem como talvez regulamentações que impeçam a maneira como a Microsoft está construindo o negócio de nuvem Azure, não permitindo que seu monopólio local o leve para o monopólio de nuvem”, disse Zavery.