Nvidia inicia testes de dois novos chips de IA para mercado chinês, diz presidente

"Esperamos... competir por negócios e, tomara, possamos atender o mercado com sucesso."

Huang não mencionou os nomes dos chips ou dos clientes e a Nvidia não respondeu imediatamente a um pedido de esclarecimento.

O boletim informativo do setor de chips, SemiAnalysis, informou em novembro que a Nvidia estava se preparando para lançar três chips -- H20, L20 e L2 -- para o mercado chinês. Os chips incluem a maioria dos recursos mais recentes da Nvidia para o trabalho de IA, mas tiveram parte de seu poder de computação reduzido para cumprir as novas regras dos EUA, de acordo com a análise do boletim informativo das especificações dos chips.

A Reuters informou no início deste mês que a Nvidia começou a fazer pré-encomendas do chip H20, o mais potente dos três chips destinados ao mercado chinês, e que seus distribuidores estavam fixando o preço no mesmo nível de um produto rival da Huawei.

Esperava-se que o H20 fosse lançado originalmente em novembro, mas foi adiado devido a problemas que os fabricantes de servidores estavam tendo para integrar o chip, informou a Reuters no final do ano passado.

Os negócios da Nvidia na China foram afetados depois que Washington ampliou as medidas de controle de exportação em outubro, o que incluiu mais restrições às remessas de chips avançados da Nvidia para a China.