Primeiro paciente humano da Neuralink controla mouse com pensamento, diz Musk

A Neuralink não comentou o assunto ao ser procurada pela Reuters.

A empresa implantou com sucesso um chip em seu primeiro paciente humano no mês passado, depois de receber aprovação para o recrutamento de testes em humanos em setembro.

O estudo usa um robô para colocar cirurgicamente um implante de interface cérebro-computador em uma região do cérebro que controla a intenção de se mover, disse a Neuralink, acrescentando que o objetivo inicial é permitir que as pessoas controlem um cursor de computador ou um teclado usando seus pensamentos.

Musk tem grandes ambições para a Neuralink, dizendo que ela facilitará a rápida inserção cirúrgica de seus dispositivos que poderão ser usados para tratar obesidade, autismo, depressão e esquizofrenia.

A Neuralink, que foi avaliada em cerca de 5 bilhões de dólares no ano passado, tem enfrentado repetidas solicitações de análise em relação a seus protocolos de segurança. A Reuters informou no mês passado que a empresa foi multada por violar as regras do Departamento de Transportes dos EUA com relação à movimentação de materiais perigosos.

(Por Kanjyik Ghosh)