Nvidia supera Tesla como ação mais negociada em Wall Street

O relatório trimestral da empresa sediada em Santa Clara, na Califórnia, na quarta-feira, será um dos eventos mais observados de Wall Street durante a semana. Alguns estrategistas acreditam que qualquer resultado que não seja uma demonstração de força pode reverter um período de ganhos que fez com que as ações da Nvidia subissem 47% em 2024.

Cerca de 30 bilhões de dólares em ações da Nvidia foram negociados diariamente, em média, nas últimas 30 sessões, superando a fabricante de carros elétricos de Elon Musk, que teve uma média de 22 bilhões de dólares por dia no mesmo período.

A Tesla vinha dominando as negociações diárias de ações nos EUA desde 2020, de acordo com dados da LSEG, com o volume de negócios -- o preço das ações multiplicado pelo número de ações trocadas -- atingindo um pico acima de 35 bilhões de dólares várias vezes nos últimos anos.

Na sexta-feira, a negociação combinada da Nvidia e da Super Micro Computer, outra empresa que se beneficia do boom da IA, foi responsável por mais de 40% de todo o volume de negócios das 10 ações mais negociadas nos EUA, incluindo Tesla, Meta, Apple, Amazon e Microsoft.

"Há um argumento aqui de que este é o início de uma nova era de negociação, como o início da Internet, com a Nvidia na frente", disse Dennis Dick, um operador da Triple D Trading.

Mas Dick também alertou que o altíssimo volume de negócios em ações relacionadas à IA sugere que os investidores de varejo e os operadores algorítmicos estão elevando os preços das ações com base no impulso e não nos fundamentos, como as expectativas de crescimento futuro da receita.