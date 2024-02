Xbox da Microsoft lançará quatro jogos em plataformas externas

Spencer afirmou que os jogos exclusivos para um único hardware se tornarão uma parte menor da indústria ao longo dos próximos cinco a dez anos.

A aquisição da Activision foi um passo para aumentar o peso da Microsoft no mercado de videogames para melhor competir com a líder do setor Sony.

Os comentários de Spencer vêm um dia após o diretor financeiro da Sony afirmar em uma teleconferência pós-resultados que a empresa pode melhorar o lucro operacional trazendo jogos originais para outras plataformas.

"Diablo IV", o primeiro jogo da Activision Blizzard pós-aquisição, estará disponível para assinantes do Game Pass da Xbox a partir de 28 de março, de acordo com um blog da Xbox.

(Reportagem de Zaheer Kachwala em Bengaluru)