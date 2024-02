Publicações "impulsionadas" nas versões iOS do Facebook e do Instagram pagarão taxa adicional à Apple

(Reuters) - A Meta informou nesta quinta-feira que empresas que "impulsionarem" suas publicações no Facebook e no Instagram na versão iOS dos aplicativos precisarão pagar uma taxa de serviço adicional de 30% à Apple, a operadora da loja de aplicativos.

Os anunciantes poderão impulsionar seu conteúdo no Instagram e no Facebook por meio de um navegador, sem precisar pagar as taxas de serviço da Apple, afirmou a Meta.

A Apple havia anunciado as diretrizes atualizadas da sua loja de aplicativos App Store em 2022. A Meta disse que começará a implementar as mudanças este mês nos Estados Unidos e que outros mercados estarão sujeitos a esta taxa ainda este ano.