Sony corta meta de vendas do PS5

A Sony, que em 2023 disse que estava examinando uma cisão parcial de seus negócios financeiros, disse que planeja listar em bolsa a unidade Sony Financial Group em outubro de 2025 e manter uma participação de pouco menos de 20%.

O lucro operacional da empresa no trimestre de outubro a dezembro subiu 10%, para 463,3 bilhões de ienes (3,08 bilhões de dólares), superando a estimativa média de 428 bilhões de ienes de 11 analistas consultados pela LSEG. O resultado foi apoiado em forte desempenho dos negócios financeiros, de filmes e música que compensaram a fraqueza da divisão de videogames.

A Sony vendeu 8,2 milhões de unidades do PlayStation 5 no terceiro trimestre, que abrange o período de compras de fim de ano, em comparação com 7,1 milhões no ano anterior.

O lucro operacional do negócio de games caiu cerca de 25%, atingido por perdas maiores em hardware devido a promoções e vendas menores de títulos originais.

"A Sony se esforçou muito com promoções, pacotes e descontos, mas a meta de vendas era ambiciosa demais desde o início", disse Serkan Toto, fundador da consultoria Kantan Games.

"No final, eles provavelmente ficarão mais perto de 22 milhões a 23 milhões de unidades", acrescentou Toto.