OpenAI atinge marca de US$2 bi em receita, diz FT

SÃO PAULO (Reuters) - A OpenAI, criadora do ChatGPT, atingiu em dezembro a marca de 2 bilhões de dólares em receita, publicou o Financial Times nesta sexta-feira, citando duas fontes com conhecimento das finanças da companhia de inteligência artificial apoiada pela Microsoft.

A OpenAI acredita que pode mais do que dobrar esse valor em 2025, com base no forte interesse de clientes empresariais que buscam usar sua tecnologia para adotar ferramentas de IA generativas, segundo o jornal.

Microsoft e OpenAI não comentaram o assunto.