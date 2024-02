Acordo com a Disney mostra corte acentuado na avaliação da Epic Games, diz The Information

A Epic, fabricante do popular jogo "Fortnite", foi avaliada em 31,5 bilhões de dólares quando levantou fundos do Sony Group Corp e da holding familiar por trás do Lego Group em abril de 2022.

O acordo permitirá que as duas empresas criem um "enorme universo Disney", no qual os consumidores interagirão com personagens e histórias da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Avatar.

"Isso marca a maior entrada da Disney no mundo dos games e oferece oportunidades significativas de crescimento e expansão", disse o presidente-executivo Bob Iger.

A Disney e a Epic não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters.

(Por Yuvraj Malik, em Bengaluru)