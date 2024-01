Intel prevê receita trimestral abaixo das estimativas

Por Arsheeya Bajwa e Max A. Cherney

(Reuters) - A Intel estimou nesta quinta-feira que as receitas do primeiro trimestre podem ficar abaixo das estimativas do mercado em mais de 2 bilhões de dólares, enquanto enfrenta uma demanda incerta por seus chips usados ​​nos mercados tradicionais de servidores e computadores pessoais.

As ações da empresa com sede em Santa Clara, na Califórnia, caíram cerca de 6% nas negociações no "after-hour".