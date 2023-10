Chinesa Baidu lança Ernie 4.0 para rivalizar com GPT-4

PEQUIM (Reuters) - A gigante chinesa de tecnologia Baidu relevou nesta terça-feira a mais nova versão de seu modelo de inteligência artificial (IA) generativa, o Ernie 4.0, afirmando que as capacidades da tecnologia estão no mesmo nível das do modelo pioneiro GPT-4, da OpenAI, fabricante do ChatGPT.

O presidente-executivo da empresa, Robin Li, apresentou o Ernie 4.0 em um evento em Pequim, concentrando-se no que ele descreveu como as capacidades de memória do modelo e mostrando a tecnologia escrever um romance de artes marciais em tempo real. Ele também mostrou o Ernie 4.0 criando cartazes publicitários e vídeos.

Os analistas, contudo, não ficaram impressionados. Segundo Lu Yanxia, analista da consultoria de mercado IDC, o lançamento do Ernie 4.0 não trouxe grandes destaques em relação à versão anterior.