Adobe revela novas ferramentas de geração de imagens em impulso de IA

A empresa sediada em San Jose, Califórnia, tem, em resposta, desenvolvido agressivamente sua própria versão da tecnologia e integrando-a em seus programas de software.

A Adobe, que prometeu a seus clientes que as imagens geradas estarão protegidas de contestações legais, disse que esses clientes têm usado as ferramentas para gerar três bilhões de imagens, um bilhão delas somente no último mês.

A nova geração de ferramentas anunciada nesta terça-feira incluirá um recurso chamado "Generative Match". Assim como a ferramenta anterior da Adobe, permitirá aos usuários gerar uma imagem a partir de algumas palavras de texto. Mas também permitirá aos usuários fazer o upload de apenas 10 a 20 imagens para usar como base para as imagens geradas.

Ely Greenfield, diretor de tecnologia da Adobe para mídia digital, disse que a empresa pretende permitir que grandes marcas façam o upload de algumas fotos de um produto ou personagem e, em seguida, usem a tecnologia generativa para criar automaticamente centenas ou milhares de imagens para diversas necessidades, como sites, campanhas de rede social e anúncios impressos.

"Até alguns meses atrás, ainda era um processo muito manual obter todas essas fotos -- não apenas tirar as fotos, mas depois processá-las", disse Greenfield à Reuters.

Greenfield disse que os preços não mudarão em relação aos aumentos anteriormente divulgados em setembro.