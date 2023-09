Novo chatbot de IA da Meta é treinado a partir de publicações do Facebook e Instagram

Por Katie Paul

MENLO PARK, Califórnia (Reuters) - A Meta usou conteúdos públicos do Facebook e do Instagram para treinar seu novo assistente virtual, o chatbot Meta AI, mas dispensou publicações privadas compartilhadas apenas com familiares e amigos para respeitar a privacidade dos consumidores, disse um executivo da empresa em entrevista à Reuters.

A gigante das redes sociais também não usou bate-papos particulares como dados de treinamento para o modelo e tomou medidas para filtrar detalhes privados de conjuntos de dados públicos utilizados ​​para treinamento, disse o presidente para Assuntos Globais da Meta, Nick Clegg, nos bastidores da conferência anual da empresa essa semana.