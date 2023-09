Iniciativa Brasil-EUA vai discutir direitos de trabalhadores de plataformas digitais

A discussão sobre o assunto vem sendo feita pelo governo brasileiro desde janeiro, em uma tentativa de chegar a uma solução que garanta alguns direitos trabalhistas a motoristas e entregadores, sem engessar a operação das empresas e dos próprios trabalhadores.

Vários países têm ações na Justiça ou projetos de lei tentando criar alguma regulamentação, e os modelos variam desde a decisão de que os entregadores e motoristas são de fato empregados das plataformas para fins trabalhistas, até outras que garantem direitos parciais, como licença médica e um valor mínimo a depender do número de horas trabalhadas.

Entre o seis pontos, está a intenção de levar representações de trabalhadores para organismos multilaterais como a COP e o G20 para tentar aumentar o espaço de discussão para criação de bons empregos em uma economia de transição.

A proposta tem ainda outras quatro iniciativas: ampliar o conhecimento sobre direitos trabalhistas e oferecer capacitação para que os trabalhadores possam defender seus direitos; trazer representações de trabalhadores para as discussões sobre transição energética; apoiar e coordenar programas de cooperação técnica ligados ao trabalho; e envolver empresas para criar "abordagens inovadoras" para criação de empregos dignos nas principais cadeias de produção.

Inicialmente, a proposta é apenas dos Estados Unidos e Brasil, mas a intenção, segundo o governo brasileiro, é trazer outros países para a discussão, além de envolver sindicatos e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

"É a primeira vez...em que você senta com o presidente da República norte-americano, em igualdade de condições, para discutir um problema crônico, que é a questão da precarização do mundo do trabalho", disse Lula, de acordo com material divulgado pelo governo brasileiro.