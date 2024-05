Repelente ultrassônico não funciona e ainda pode fazer mal a pets; entenda

Qual o problema dos repelentes ultrassônicos?

Os aparelhos são generalistas e prometem lidar com uma gama muito grande de espécies de insetos.

Cada inseto responde a sons diferentes. Alguns só se incomodam com ondas sonoras em determinadas frequências que não são as usadas por esses aparelhos, o que faz com que eles sejam inúteis;

Há pesquisas que mostram que, quando falamos de mosquitos, o único som percebido por eles é o bater das asas da fêmea.

É importante notar ainda que no Brasil não há certificações como a do Inmetro que poderiam atestar a eficiência desse tipo de repelente no Brasil.

O perigo para os pets

Se nós não ouvimos as frequências muito altas, o mesmo não acontece com animais como cães e gatos, que têm ouvido muito mais sensível do que o nosso.