Geladeiras da Samsung usam IA para aprender hábitos e controlar energia

A Samsung anunciou ontem (23) no Brasil a chegada de quatro novas geladeiras da linha Duplex Evolution (com freezer e refrigerador) com capacidades que variam de 391 litros a 518 litros. Todas possuem um sistema com inteligência artificial que aprende com o uso diário e ajuda a equilibrar o consumo de energia.

RT38: vendida nas cores inox ou preta; R$ 3.899.

RT42: três cores disponíveis (inox, preta e no novo tom bege); R$ 4.499.

RT53: bege; R$ 4.899.

Inverse RB50: inox ou preta; R$ 5.999.

Geladeiras conectadas

Os lançamentos são compatíveis com o aplicativo SmartThings, da Samsung. Com ele o celular funciona como um controle para automatizar recursos de diferentes eletrodomésticos da marca. No caso das geladeiras, é possível: