Muita IA, modelo 'dobrável' e mais: Samsung anuncia 4 notebooks no Brasil

A Samsung lançou na última quarta-feira (17) no Brasil sua nova linha de notebooks Galaxy Book 4, com foco em inteligência artificial. Três dos quatro modelos — Ultra, Pro e 360 — já estão à venda no país, com preços entre R$ 7.499 e R$ 18.999.

Como diferenciais, eles têm telas sensíveis ao toque e processadores de última geração. Nos modelos equipados com Intel Core Ultra, há uma NPU (Unidade Neural de Processamento) dedicada às funções de IA, que assim rodam na própria máquina e não na nuvem. Além de não depender de conexão à internet, as respostas são mais ágeis, com menos gasto de energia, e a CPU fica desafogada para as demais tarefas.

Recursos de IA

Os notebooks já vêm preparados para que o usuário aproveite variadas funções com inteligência artificial, incluindo: