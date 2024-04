LG lança nova linha de lava e seca com IA que reconhece diferentes tecidos

"Para pessoas que moram em apartamentos, por exemplo, é muito mais fácil você ter uma máquina com uma capacidade mais alta dentro de casa", afirmou a Tilt Lilian Paganotti Vicentine, gerente de marketing de linha branca da LG.

Além disso, um destaque é a possibilidade de ciclo rápido de lavagem com apenas 14 minutos de duração.

IA na hora de lavar roupa

Os modelos lançados possuem um chip integrado com uma inteligência artificial chamada AIDD. Ele é responsável por fazer cada máquina identificar qual é o melhor tipo de lavagem após reconhecer os tecidos que estão dentro dela, como jeans e seda. Essa análise envolve dados como peso e textura.

"O chip tem como base 20 mil lavagens acumuladas. Então a máquina consegue justamente identificar quais são as características [dos tecidos], qual é a capacidade, o peso que você está colocando lá, qual é a carga", explicou Vicentine. "Com isso é possível preservar melhor as roupas."

Basicamente, a máquina executa os seguintes passos: