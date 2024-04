Ligação com seu próprio número pode ser golpe, em caso de spoofing; entenda

Além disso, as ligações que partem do telemarketing também costumam demorar um pouco mais para serem completadas. A espera acontece por conta da tecnologia aplicada às ligações.

Primeiro o computador deve detectar que o destinatário atendeu a ligação e depois transfere a um atendente de telemarketing livre. Como a maioria das ligações não são atendidas, esse procedimento otimiza a alocação de pessoas.

Não me perturbe

Para evitar as ligações de telemarketing, a Anatel possui um site chamado "Não Perturbe", que bloqueia as ligações das prestadoras de serviços e instituições financeiras. Após o cadastro, as instituições têm até 30 dias para parar com as ligações.

Mas, mesmo se o consumidor não for cadastrado no "Não me perturbe", ele pode denunciar as ligações abusivas que recebe.

Tem algumas formas de fazer uma denúncia: a primeira é por meio da Anatel, que é muito eficiente nesse sentido. Se você sentir lesado, pode também entrar em contato pelo site consumidor.gov.br, um serviço para combater fraudes.