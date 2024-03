Por que os bebês dão chutes dentro (e fora) da barriga?

Dentro da barriga, a partir das 18 ou 20 semanas de gravidez, eles parecem verdadeiros artilheiros. Depois que nascem, a mania de chutar continua a mil quando estão acordados, ora com as duas pernas ao mesmo tempo, ora como se estivessem pedalando. Antes de concluir que a criança vai mandar bem no futebol, pais de primeira viagem devem saber que esses movimentos são involuntários e fazem parte do desenvolvimento neuromotor dos bebês.

Tanto a movimentação antes de nascer quanto os típicos dos primeiros meses de vida são atos reflexos. É como quando alguém coloca o dedo na boca do recém-nascido e ele começa a sugar.

O desenvolvimento dos bebês depende do processo de maturação do sistema nervoso central, que é muito rápido antes do nascimento e no primeiro ano de vida. Aos poucos, as células nervosas formam sinapses, ampliando a comunicação entre elas, e muitas delas ganham uma capa protetora de mielina (substância gordurosa), o que torna a condução dos impulsos nervosos mais eficiente.