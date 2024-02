Você sabe qual a relação entre tempestades solares e preço do gás natural?

Como funciona

Para entender o assunto, pense no campo magnético do Sol como uma espécie de guarda-chuva da Terra, disse Scott McIntosh, diretor do Observatório de Alta Altitude do Centro Nacional para Pesquisa Atmosférica, de Boulder, Colorado, nos EUA. O guarda-chuva pode impedir que parte dos raios cósmicos — partículas carregadas de estrelas mortas há tempos — bombardeiem a atmosfera.

Quando se formam menos manchas solares, o campo enfraquece e mais raios atravessam e atingem a Terra. E, então, aumentam as chances de que o ar gelado que sai do Ártico, como normalmente ocorre durante o inverno, fique preso na parte leste da América do Norte ou na Europa e traga episódios de frio rigoroso, disse Matt Rogers, presidente da Commodity Weather Group, à Bloomberg.

Polêmica

Nem todos no mundo da meteorologia acreditam no poder preditivo das manchas solares no que diz respeito ao clima da Terra. Além disso, a questão gera polêmica porque reforça a teoria de alguns negacionistas das mudanças climáticas de que o aquecimento global não é uma ameaça.

Desde 8 de dezembro de 2023, um fenômeno solar tem chamado a atenção: um buraco coronal no Sol está direcionado para a Terra. Esse evento caracteriza-se pela formação de uma área mais fria e menos densa em nossa estrela, um movimento que geralmente antecede tempestades solares.