Cientistas detectam o buraco negro mais brilhante e 'faminto' já visto

Cientistas detectaram o que consideram ser o objeto mais luminoso e "voraz" já observado no Universo, com uma massa de 17 bilhões de vezes maior que a do Sol.

O que se sabe

O objeto mais luminoso já detectado é um quasar, o núcleo brilhante de uma galáxia alimentada por um buraco negro gigantesco, com cerca de 17 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Conhecido como J0529-4351, o poder e a grandiosidade do objeto foi confirmado em observações do VLT (Very Large Telescope), no Chile.

Os cientistas publicaram ontem (19) um artigo na revista científica Nature Astronomy, no qual dizem que o buraco negro tem um apetite voraz, consumindo a massa equivalente a um Sol diariamente. O objeto J0529-4351 já havia sido registrado em dados há muitos anos, mas só pôde ser observado e identificado recentemente.