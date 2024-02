Por que esquecemos boa parte dos sonhos e o que fazer para lembrar?

Além de serem menos intensos, estes sonhos da fase não-REM são menos "recordáveis". As coisas que acontecem no sono não-REM a gente não têm memória no dia seguinte. O sonambulismo, por exemplo, a gente não lembra no dia seguinte, porque acontece aí no não-REM.

Sendo assim, o momento em que despertamos —se durante o sono não-REM ou durante o sono REM— também é um fator determinante para a lembrança (ou não) de um sonho.

Despertar do sono não-REM, sobretudo o sono de ondas lentas que se aprofunda ao longo da primeira metade da noite, costuma gerar relatos de sonho pobres ou mesmo ausentes.

Como se lembrar?

Existe uma técnica recomendada para fazer com que as lembranças do sonho permaneçam na memória do indivíduo em um período que vá além do café da manhã. Consiste em um exercício de auto-sugestão antes de dormir — falar para si mesmo "vou sonhar, lembrar e relatar".

Costuma ser bastante eficaz para gerar abundantes relatos de sonho, desde que a pessoa permaneça quieta na cama ao despertar, buscando apenas rememorar o sonho.