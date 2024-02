Pergaminho grego com 2 mil anos é decifrado por inteligência artificial

Os especialistas que trabalham com o Desafio do Vesúvio acreditam que o pergaminho contém "textos da antiguidade nunca lidos". E que o texto decifrado "é uma peça da filosofia epicurista sobre o prazer." Não se sabe quem foi o autor do antigo pergaminho, mas especialistas desenvolveram teorias de que possa ter sido escrito por Epicuro ou Filodemo.

Os três membros da equipe vencedora já tinham feito contribuições significativas para a competição individualmente. Luke Farritor, da Universidade de Nebraska-Lincoln, nos EUA e Youssef Nader, estudante da Universidade Freie, na Alemanha, foram dois dos primeiros competidores a detectar um número menor de pergaminhos, ganhando US$ 40 mil (R$ 198 mil) e US$ 10 mil (R$ 49 mil), respectivamente.

Julian Schilliger, estudante de robótica na Universidade de Zürich (Suíça) desenvolveu uma ferramenta que começou a segmentar automaticamente os pergaminhos. Ela é baseada em machine learning, uma disciplina da área da IA que, por meio de algoritmos, dá aos computadores a capacidade de identificar padrões em dados massivos e fazer previsões. Eles dividirão o grande prêmio de US$ 700 mil (R$ 3,4 milhões).