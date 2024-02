Como radar cardíaco poderá prever a morte com 4 dias de antecedência

A ideia do professor Alexander Kölpin, da Universidade de Tecnologia de Hamburgo, impressiona por sua simplicidade: se radares podem ser utilizados para localizar navios, calcular altitudes de voo e identificar infratores nas estradas, tal tecnologia sem fio também pode certamente ser aplicada na medicina. Segundo Köplin, sensores tem um grande potencial de tornar os exames médicos mais confortáveis, seguros e eficientes.

Ele e sua equipe foram os primeiros na Europa a desenvolver sistemas de radar para aplicação médica e a realizar ensaios clínicos. No Instituto de Tecnologia de Radiofrequência, os pesquisadores desenvolveram sistemas de sensores de alta sensibilidade para o monitoramento médico de pacientes. A nova tecnologia de radar permitiu analisar, continuamente e sem a necessidade de cabos, os batimentos cardíacos e a respiração dos pacientes.

Tecnologia sem fio para medir sinais vitais

Com o eletrocardiograma clássico, o ECG, os batimentos cardíacos são medidos com a ajuda de eletrodos e cabos que conectam os pacientes aos dispositivos de medição. Já na tecnologia de radar, o monitoramento é feito sem encostar no paciente e à distância.