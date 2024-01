Inteligência artificial esclarece mistério em obra de arte do século 16

Segundo o matemático e cientista da computação Hassan Ugail, da Universidade de Bradford, no Reino Unido, para tentar esclarecer o mistério, os pesquisadores treinaram o algoritmo com todas as obras que foram atribuídas "com certeza" ao artista italiano.

"Através de uma análise profunda, usamos imagens de pinturas autenticadas de Rafael para treinar o algoritmo a reconhecer o seu estilo num grau muito detalhado, desde pinceladas, paleta de cores, sombras e todos os aspectos da obra", explicou ele.

Os especialistas debatem há muito tempo a atribuição da obra: alguns acreditam que ela pode, de fato, ser atribuída, pelo menos em parte, a artistas da oficina de Rafael, como Giulio Romano.

De acordo com o cientista, "o computador vê muito mais profundamente do que o olho humano, ao nível microscópico, e consegue reconhecer obras autênticas do artista com 98% de precisão".

"Quando testamos a pintura como um todo, os resultados foram inconclusivos, por isso analisamos as diferentes partes separadamente: enquanto a IA confirma que o resto da pintura (a Virgem, o Menino e São João Batista) pode ser atribuído para Rafael, o rosto de São José é provavelmente fruto de outra mão", concluiu Ugail.

Para os autores do estudo, publicado na revista Heritage Science, a IA poderá ajudar os historiadores de arte no futuro, sem substituí-los, no complicado processo de autenticação de uma obra, que obriga a considerar muitos aspectos ao mesmo tempo, como a origem, os pigmentos utilizados ou as condições em que se encontra.