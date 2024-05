Xavequeiro? Novo ChatGPT consegue flertar com você e resolver equações

OpenAI e Microsoft competem com Google pela posição de líder do setor, embora a Meta (controladora do Facebook) e a Anthropic (com investimento da Amazon) também estejam na briga.

Todas as empresas da área estão tentando descobrir como cobrir os custos exorbitantes da IA generativa, muitos dos quais vão para a gigante americana de chips e semicondutores Nvidia.

Até agora, as versões gratuitas disponíveis eram aquelas com menos recursos dos programas OpenAI ou Google, e há dúvidas se o público em geral está disposto a pagar para continuar tendo acesso.

Os criadores dessas ferramentas também enfrentam uma pressão cada vez maior de autores e criadores, que passaram a exigir contribuições para a utilização de seu conteúdo no treinamento de seus modelos de IA, o que também tende a encarecer a tecnologia.

A OpenAI assinou acordos de conteúdo com Associated Press, Financial Times e Axel Springer, mas também está envolvida em um processo judicial com o jornal The New York Times. A empresa também enfrenta diversas ações legais de artistas, músicos e autores nos Estados Unidos.

*Com informações da AFP