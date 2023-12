'Criei um monstro': como carioca usou IA para fazer funkeiro cantar Joelma

Deepfakes para enganar

Ainda que Anderson e várias pessoas façam paródias inofensivas usando essas ferramentas de inteligência artificial, há também o uso da tecnologia para o mal.

Por exemplo, o médico Drauzio Varella já apareceu em um vídeo falso recomendando um produto de estética, segundo reportagem da BBC Brasil.

A voz do médico é reproduzida com grande fidelidade, mas, por ser um vídeo, há pistas que permitem notar que se trata de um deepfake, como a falta de sincronia na fala e movimentos esquisitos com a boca.

No ano passado, durante a campanha presidencial, foi feito um deepfake com a apresentadora Renata Vasconcellos, do Jornal Nacional, em que ela dizia que o então candidato Jair Bolsonaro estava na frente das pesquisas —o que era mentira.