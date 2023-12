'Eu vou tomar um tacacá...': como música virou hit improvável 8 anos depois

No começo de outubro, Joelma se apresenta no Domingão com Huck, cantando a música "Voando pro Pará". O apresentador pede para "voltar no tempo" com um sucesso antigo de Joelma. No programa, ela também canta outras músicas.

As últimas semanas de outubro tiveram o primeiro pico de busca pela música "Voando pro Pará", segundo levantamento do Google Trends feito a pedido de Splash. Na época, dois vídeos bombavam no TikTok e Instagram —um em que um estudante do Distrito Federal imita a cantora (já removido do TikTok) e outro de um neto colocando a música para assustar a avó.

Mc Poze aparece cantando a música em 26 de outubro, em um vídeo criado por inteligência artificial. O produtor musical Anderson Junior, 38, treinou uma IA para fazer o funkeiro carioca cantar a canção. A brincadeira inusitada rendeu mais de 3,5 milhões de visualizações e várias outras tendências, como um remix de funk com a música e vídeos de coreografias, tanto da música original como da "nova".