Eclipse solar 2023: como assistir, data, horário e onde será visto

Como acompanhar?

O Observatório Nacional transmitirá ao vivo e em tempo real todo o eclipse anular do sol. Para isso, será realizada uma live em parceria com outras instituições brasileiras e com o o Time and Date, uma organização internacional que fornece serviços relacionados ao tempo, clima, fenômenos astronômicos e fusos horários.

A transmissão começará às 11h30 (horário de Brasilia) do dia 14 de outubro, e será feita no canal do YouTube do órgão. Astrônomos amadores e profissionais se reunirão na live para conversar com o público sobre astronomia, astrofísica, telescópios e obtenção de imagens astronômicas.

Cuidados. Já para quem pretende observar o fenômeno fora da transmissão, vale ressaltar que não se deve olhar diretamente para o sol, nem mesmo com o uso de películas de raio-x, óculos escuros ou outro material caseiro. Enquanto para a observação direta é ideal que se use filtros adequados para a observação, além de ter a orientação de astrônomos, a observação indireta é feita através de uma projeção.