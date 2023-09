Galaxy M34 5G chega com câmera que prevê movimento e bateria para 2 dias

Estabilização para fotos e vídeos

Primeiro, vamos falar da câmera principal. Com 50 MP, ela possui estabilização física (OIS - Optical Image Stabilization, em inglês) para tirar fotos sem que saiam tremidas e que apresentem boa nitidez ainda que sejam produzidas em ambientes com pouca luz.

Esse sensor pode produzir vídeos super estabilizados (VDIS - Video Digital Image Stabilization, na sigla em inglês). O VDIS prevê os movimentos das pessoas antes de elas começarem a ser filmadas. Assim, quando o REC é pressionado, cálculos vão ajustando o alcance e ângulo para minimizar tremores no vídeo. O recurso está presente na linha Galaxy S, de aparelhos premium da Samsung.

As outras duas câmeras traseiras são parecidas com as presentes na maioria dos smartphones: uma lente de 2 MP para fotos macro e uma de 8 MP, ultra wide, para captar maior ângulo.

A câmera de selfie faz fotos em 13 MP e filma em full HD (1080 x 1920) a 30 quadros por segundo, algo comum nessa categoria.

Galaxy M34 5G, smartphones da Samsung Imagem: René Ribeiro/UOL

Telão

O segundo trunfo do Galaxy M34 é uma tela de 6,5 polegadas, com resolução de 1080 x 2340 pixels (FHD+) e tecnologia Super AMOLED, que deixa as imagens mais nítidas, exibe cores mais profundas e tem taxa de atualização de 120 Hz, que torna os vídeos mais fluídos.