Apple contesta decisão da França de suspender venda do iPhone 12

A Apple anunciou na quarta-feira (13) que contestou as conclusões das autoridades francesas, que proibiram, na véspera, a comercialização do iPhone 12 no país devido a um problema de emissão de ondas eletromagnéticas superior ao limite autorizado. A empresa americana recebeu a advertência no mesmo dia em que lançou seu novo modelo, o iPhone 15, que segue as exigências europeias e traz uma entrada para carregador universal.

O grupo americano especificou que continuaria as discussões com a Agência Francesa de Frequências (ANFR) para demonstrar que o dispositivo corresponde aos padrões exigidos. ANFR pediu na terça-feira à Apple que retirasse do mercado francês seu iPhone 12, após observar que a taxa de absorção específica (SAR) era excedida neste modelo.

A agência francesa ordenou que a Apple implementasse todos meios disponíveis para remediar rapidamente esta disfunção. "Se isso falhar, caberá à Apple fazer o recall dos exemplares já vendidos", acrescentou ela. A ANFR disse que enviaria fiscais para verificar se os iPhones 12 não eram mais colocados à venda em todos os canais de distribuição disponíveis na França.