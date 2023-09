Baixou! iPhone 14 está com R$ 1.400 de desconto; veja se cabe no seu bolso

Mesmo com o lançamento da nova linha, o iPhone 14 é considerado um dos melhores celulares do mercado, potente, resistente e com boas câmeras.

Veja as características do iPhone 14

Equipado com o processador A15 Bionic, que garante fluidez no uso, sem travar

Ótimo desempenho, ideal até mesmo para jogos pesados e edição de imagens

Duas câmeras na parte traseira e uma frontal, todas com 12 MP (megapixels)

Dá para gravar vídeos em 4K a 24 quadros por segundo, mesma qualidade utilizada em filmes

Com o Modo Ação, é possível filmar com maior estabilidade, mesmo em movimento

Bateria dura cerca de um dia de uso

E, caso você prefira outras opções de cor, tamanho de tela ou armazenamento, veja mais modelos da linha 14 que estão em oferta:

