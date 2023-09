Igreja nos EUA vai usar sermões escritos por inteligência artificial

O pastor Jay Cooper, chefe da igreja e mentor do projeto, afirma que o texto "sagrado" tem orações "surpreendentemente relevantes", mas que "não parece autêntico" e "não tem alma".

Entretanto, Cooper afirma que a ocorrência é "coisa de uma vez só". Em entrevista ao site MySanAntonio, ele disse que tem lido bastante sobre os avanços da inteligência artificial e que acha importante que a igreja fale sobre os avanços tecnológicos, para reduzir mal-entendidos e medo dos fiéis.

Acho que pode existir potencial real com igrejas usando inteligência artificial, até um certo ponto. Penso se não pode ser usado como uma ferramenta, quem sabe uma ferramenta sagrada, em prol da melhoria e do bem maior para todos [...] Cristãos precisam se aproximar da vida e da fé com a Bíblia em uma mão e um celular em outra.

Pastor Jay Cooper, chefe da Violet Crown City Church

No site da Violet Crown City Church, o modelo de sermões foi anunciado com uma recriação da obra "A Criação de Adão", de Michelangelo, mas com o braço de um robô no lugar do braço de Adão.

Além disso, estão escritos os dizeres: "A ascensão da inteligência artificial tem implicações incríveis. Não apenas para nossa sociedade, mas para nossa espiritualidade também".