Câmara de Representantes aprova projeto de lei que pode proibir TikTok nos EUA

A Câmara de Representantes dos EUA aprovou, nesta quarta-feira (13), um projeto de lei que pode proibir o TikTok no país se a rede social não cortar seus laços com sua matriz ByteDance e com a China em geral.

Embora o resultado da votação no Senado seja incerto, o desenvolvimento é de suma importância para a plataforma popular. Um total de 352 legisladores votaram a favor da proposta e 65 contra, em um raro momento de unidade bipartidária em plena campanha eleitoral.

A iniciativa legislativa é até agora a maior ameaça enfrentada pelo aplicativo de vídeos curtos, muito popular em todo o mundo, especialmente entre os jovens.