Entrar na sala dos singles pela primeira vez é um pouco assustador. É similar à sala dos casais, mas menor. A cama, uma versão mais compacta da camona do espaço vizinho, fica bem no centro do quarto. O teto é espelhado e há cabines ao redor. A sensação esquisita vem dos olhares penetrantes dos singles sempre que uma mulher, acompanhada ou não, surge no espaço deles. "A gente se sente um pedaço de carne. Mas depois acostuma", diz Gabriela.

Ela e Marcelo entram em uma cabine e abrem as portinhas dos glory holes, deixando claro que estão abertos a estímulos externos dos homens. Gabriela começa a fazer sexo oral em Marcelo, e logo um pênis surge no glory hole ao lado. A regra do buraco sagrado, ela explica, é deixar o pênis rígido antes de inseri-lo no vão. "Pau mole no glory hole é falta de respeito."

"Gosto de fazer ménage pelo glory hole pela fantasia de não saber quem está me comendo. Quem é o dono daquele pau. O que me irrita é quando o cara mete a cara no buraco; acaba com a minha graça", ela conta. Não foi o caso naquela noite.



Depois de fazer sexo oral num pênis desconhecido, ela faz um malabarismo para se encaixar no vão e conseguir ser penetrada. Encaixada, ela chupa Marcelo. O trio segue no malabarismo por alguns minutos até o namorado ter um orgasmo.

O casal deixa a cabine da sala dos singles sem olhar para o lado para não romper a fantasia. Amanhece em São Paulo, a pista da Spicy já está quase vazia e as salas seguem o mesmo destino. Entrariam em ação, então, os faxineiros para higienizar a casa até a próxima festa, que começa em poucas horas, ainda naquele dia.

SERVIÇO

Spicy Club: Alameda dos Pamaris, 42, Moema; tel.: (11) 97846-9790. Funciona de quinta a domingo. De quinta e sexta, o horário é das 17h às 6h. De sexta e sábado, das 22h às 6h. Aos domingos, a casa funciona das 6h às 16h20. Valor do ingresso antecipado: mulher R$ 60 (consome R$ 60); casal R$ 200 (consome R$ 100); homem R$ 300 (consome R$ 100). Valor do ingresso na porta: mulher R$ 60 (consome R$ 30); casal R$ 200 (consome R$ 50); homem R$ 400 (consome R$ 100).