Resumo Paraíso Tropical: confira os capítulos desta semana (8 a 12/4)

Quarta-feira, 10 de abril

Olavo tenta convencer a todos que sofreu um assalto e que Betina foi presa com ele. Betina se faz de boba e Alice fica furiosa. Lutero cancela o casamento da filha. Cadelão ameaça Joana. Olavo procura Alice, mas ela está irredutível e aponta uma arma para o noivo. Arrasado, Olavo procura Bebel. Ela finge que não sabe de nada e ele diz que está acabado. Ela o consola. Camila pressiona Fred sobre ele não ser irmão de Fernanda. Heloisa avisa Paula que foi decretada a prisão de Taís, mas ela está foragida. Joana esconde de Cassio as ameaças de Cadelão. Paula encontra sua aliança de casamento no apartamento de Ivan. Taís está escondida no apartamento. Alice procura Daniel para entregar Olavo. Ela afirma que quer se vingar, mas se recusa a comparecer na reunião do conselho para não expor o pai. Lutero quer a demissão de Daniel e a exigência de que ele "devolva" o dinheiro. O conselho vota sobre a situação de Daniel e decide demiti-lo. Daniel fica furioso e Antenor diz que confia na sua inocência, mas que ele precisa de uma prova contra Olavo. Lutero convence a filha a não incriminar Olavo para Antenor, porque ele também vai se prejudicar com isso. Marion procura Bebel e finge saber que o flagrante de Olavo foi armação dela com Betina. Ela consegue pegar o contato de Betina no celular de Bebel. Betina se surpreende ao encontrar Marion e Alice, que a estapeia e a xinga na suíte do hotel. Marion chantageia Betina para que ela entregue Bebel, ameaçando revelar podres da moça a Urbano. Para não perder o futuro em Nova York, Betina aceita entregar Bebel.

Quinta-feira, 11 de abril

Heitor chega com Clemente para a entrevista e conhece a produtora Helena.· Gustavo chega para buscar Gilda para jantar, mas o porteiro avisa que o filho dele está com febre. Gustavo acredita que seja armação da ex-mulher e vai jantar com Gilda mesmo assim. Dinorah mede a febre do filho e está bem alta. Alice vai até a casa de Olavo e leva Betina para entregar toda a armação de Bebel. Clima de constrangimento no jantar de Camila e Fred com Fernanda e Mateus. Heitor é entrevistado no programa de TV e faz muito sucesso. Ele fala do seu projeto com a culinária regional. Helena fica encantada com Heitor e o convida para jantar. Bebel aparece na casa de Olavo e dá de cara com Betina, Olavo e Alice. Olavo confronta Bebel e ela tenta convencê-lo de que não fez nada. Bebel parte para cima de Betina, que se desvencilha e vai embora. Daniel procura Alice para confirmar sua oferta de contar toda a verdade para Antenor. Betina vai embora com Urbano para Nova York.· Olavo pede uma chance para Alice e ela aceita reatar o relacionamento. Camila acusa Fernanda de ser apaixonada por Fred. Fernanda diz que quer os dois: Mateus e Fred. Fernanda ofende Camila e leva um tapa na cara. Fred fica do lado de Fernanda e tem uma discussão grave com Camila, que vai embora.· Antenor e Daniel estão à espera de Alice, que chega acompanhada por Olavo.· Alice desconversa e diz que houve um mal entendido. Bebel descobre que Urbano e Betina foram para Nova York juntos e fica arrasada. Bebel procura Marion para pedir ajuda.

Sexta-feira, 12 de abril

Arrasada, Bebel desabafa com Marion, que a dispensa. Fernanda finge estar chateada pela briga e Fred acredita nela. Nely e Joana tentam convencer Camila a conversar com Fred. Mas Camila está decidida a acabar o casamento. A polícia chega ao apartamento de Ivan com um mandato de prisão contra Taís. Bebel vai atrás de Olavo e implora que ele a perdoe. Taís ameaça Marion e diz que pode contar para Urbano sobre a cópia do colar de esmeraldas. Em troca de ficar calada, ela quer usar o apartamento de Urbano. Heloisa flagra Taís na rua, a agarra e chama a polícia. Mas Taís consegue escapar e Heloisa a ameaça de morte. Belisário confunde Taís com Paula e pede uma carona. Paula vai com Heloisa levar a placa do carro de Taís para o delegado, que ouve uma conversa das duas, em que Paula diz que só com a Taís morrendo elas terão paz. O policial reconhece a placa do carro de Taís e a segue. Ela consegue fugir e Belisário é detido. Virginia fica furiosa.· Olavo chega na porta do escritório e Daniel se esconde com Amyr.