Resumo Cheias de Charme: confira os próximos capítulos de 8 a 13 de abril

Quarta-feira, 10 de abril

Rosário se revolta por que música não será gravada por ela, mas aceita por dinheiro. Cida desabafa com Isadora e é aconselhada a não procurar Conrado de novo. Penha pede demissão, mas não conta motivo à Lygia. Socorro é contratada por Máslova. Lygia pressiona Alejandro para saber motivo de demissão de Penha, mas ele não conta. Penha conta a Elano que foi assediada por Alejandro. Rosário quebra vaso e Chayene diz que valor de R$ 5.000 sairá do salário dela. Lygia manda advogada comunicar à Penha que dívida terá de ser paga, ou será executada judicialmente. Cida vê Isadora e Conrado se beijando. Penha se compromete a pagar dívida com Lygia e assina rescisão. Chayene ameaça demitir Rosário por justa causa caso ela não aceite desconto por quebra de vaso. Cida descobre que toda a família Sarmento sabia de namoro com Isadora e Conrado

Quinta-feira, 11 de abril

Cida confronta família Sarmento na frente de Máslova e Conrado. Sônia e Ernani brigam com Cida e dizem ser ingratidão ela se virar contra Isadora. Rodinei aborda Cida e alfineta a ex por perder namorado para Isadora. Cida conta para Rosário que saiu da casa e é convidada a passar um tempo na casa de Chayene. Penha recebe ligação de Rosário e topa dormir na casa de Chayene com as amigas. Empregadas fazem juramento de não sofrer mais na mão de patroa. Empregadas exploram quarto da Chayene e suas roupas. Sidney diz a Inácio que sabe que ele tem algum segredo. Rosário compõe música e acorda Cida e Penha para mostrar. Cida, Penha e Rosário chamam Kleiton para gravar música.

Sexta-feira, 12 de abril

Kleiton liga para contar a Elano que Cida está gravando com ele e aconselha amigo a ir até lá. Socorro descobre que Penha Rosário e Cida estão na casa de Chayene. Humberto questiona Conrado sobre desistência de Otto da política, mas fica sem respostas. Socorro tenta invadir casa de Chayene e toma choque. Humberto tenta descobrir segredo de Conrado. Empreguetes gravam música. Chayene faz show com Ivete Sangalo. Humberto recebe ligação de Curitiba e descobre informações sobre Conrado. Empreguetes decidem gravar clipe e se preparam. Laércio ouve recados de Socorro e liga para Rosário questionando se há festa na mansão