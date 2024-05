Em Pompeia, arqueólogos encontram esboços de gladiadores feitos por crianças

O diretor do local, Gabriel Zuchtriegel, disse que os desenhos de linhas ingênuas, encontrados na parede de uma casa conhecida como "Cenáculo Colonizado", provavelmente foram feitos por crianças de seis ou sete anos.

Psicólogos da Universidade Federico II, em Nápoles, acreditam que os esboços retratam eventos que as crianças testemunharam, em vez de imaginarem, disse ele.

"Em Pompeia, até mesmo crianças pequenas foram expostas à violência extrema entre humanos e entre humanos e animais nas areias do anfiteatro da cidade antiga", afirmou Zuchtriegel.

Outras descobertas desta semana incluíram um retrato único de uma criança encapuzada com um pequeno cão a seus pés, encontrado na chamada "Casa dos Pintores em Trabalho".

Na entrada dessa casa, foram descobertos os esqueletos de um homem e de uma mulher, um casal de idosos que provavelmente havia buscado refúgio em vão de pedra-pomes e das cinzas que rapidamente inundaram a cidade durante a erupção vulcânica.

No mês passado, as autoridades de Pompeia revelaram um refeitório de paredes negras com pinturas inspiradas na Guerra de Troia, enquanto em março foi desenterrado um canteiro de obras que esclareceu as técnicas de construção antigas.